Appuntamenti e scadenze del 14 gennaio 2021

Martedì 12/01/2021

Appuntamenti:

Italian Equity Conference, Londra – Edizione virtuale – Un gruppo di società quotate sui mercati FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap presenterà le proprie strategie e i progetti di crescita in incontri one to one virtuali riservati a investitori istituzionali (fino a giovedì 14/01/2021)

Giovedì 14/01/2021

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

9.00 – CNEL – Evento istituzionale – Consiglio di Presidenza. In collegamento telematico

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT; Asta medio-lungo

Aziende:

A2A – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Acea – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Anima Holding – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

ASTM – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Banca Mediolanum – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Blackrock – Risultati di periodo

Brembo – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Cerved Group – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Credem – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Danieli – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Delta Air Lines – Risultati di periodo

DiaSorin – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

doValue – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Enel – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Fincantieri – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Fineco – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Gvs – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Italgas – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Italmobiliare – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Leonardo – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Mediobanca – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Reply – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Sesa – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Sol – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Tamburi – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021 / Presentazione analisti

Unipol – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

UnipolSai – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021

Salini Impregilo – Appuntamento: Italian Equity Roadshow 2021