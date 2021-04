Appuntamenti e scadenze del 14 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Mercoledì 14/04/2021

Appuntamenti:

Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari

Eurofi High Level Seminar 2021 – Evento on line organizzato da Eurofi con la Portuguese EU Council Presidency (fino a venerdì 16/04/2021)

Alibaba.com, Nola Business Park e Adiacent presentano l’accordo di collaborazione Go Global! – Evento online, per la presentazione dell’accordo di collaborazione “Go Global! Lo strumento digitale per l’internazionalizzazione delle imprese del CIS e Interporto di Nola”. Il progetto ha l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle aziende del CIS-Interporto di Nola

BCE – Pubblicazione del Rapporto annuale 2020 della Banca Centrale Europea

Fed – Beige Book

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

G20 – Secondo Employment Working Group Meeting (fino a venerdì 16/04/2021)

CNEL – Evento istituzionale – Commissione Informazione e Lavoro – Gruppo di lavoro per il capitolo sugli ammortizzatori sociali e sul sostegno al reddito del XXIII Rapporto Mercato del lavoro.In collegamento telematico

13.00 – Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella, al Quirinale, per una colazione di lavoro con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Bastogi – CDA: Bilancio

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Cia – CDA: Bilancio

Class Editori – CDA: Bilancio

Cleanbnb – CDA: Bilancio

Energica Motor – Appuntamento: Presentazione analisti

G.S| – Risultati di periodo

Gpi – Appuntamento: Presentazione analisti

JP Morgan – Risultati di periodo

Kolinpharma – Appuntamento: Presentazione analisti

Luve – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Matica Fintec – Assemblea: Bilancio

Neodecortech – Appuntamento: Presentazione analisti

Piaggio – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (dal 14 aprile al 15 aprile 2021)

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Reti – Appuntamento: Presentazione analisti

Trendevice – CDA: Bilancio

Unidata – CDA: Approvazione del progetto del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Wells Fargo – Risultati di periodo