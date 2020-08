Appuntamenti e scadenze del 14 agosto 2020

editato in: da

Lunedì 10/08/2020

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 14/08/2020)

Venerdì 14/08/2020

Appuntamenti:

Rating sovrano – Belgio – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Ungheria – S&P Global e Fitch pubblicano la revisione del merito di credito

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri degli Affari esteri. I ministri faranno il punto sugli affari urgenti, sulla situazione nel Mediterraneo orientale e sulle elezioni presidenziali in Bielorussia. Tra i temi previsti per il dibattito anche gli sviluppi in Libano e in Venezuela

Rating sovrano – Irlanda – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Banca d’Italia – Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Rating sovrano – Svezia – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT