Appuntamenti e scadenze del 13 ottobre 2020

Lunedì 12/10/2020

Appuntamenti:

Unione Europea – Conferenza annuale dell’European Sustainable Development Network (ESDN), a Berlino (fino a martedì 13/10/2020)

Meeting annuale IIF 2020 – Il Meeting annuale dell’Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l’innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull’economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (fino a venerdì 16/10/2020)

G20 – Arabia Saudita 2020 – 5° meeting dei Delegati delle Banche Centrali e delle Finanze. Si svolge in modalità virtuale (fino a martedì 13/10/2020)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale 2020 – Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2020, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine Lagarde (fino a domenica 18/10/2020)

Martedì 13/10/2020

Appuntamenti:

ANIE – Tecnologie per la ripresa – L’evento si svolge a Milano e via webinar per fare il punto sulla congiuntura economica a seguito dell’emergenza sanitaria, per illustrare le proposte di ANIE in termini di innovazione tecnologica e per rilanciare il paese attraverso l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund

Consiglio dell’UE – Consiglio Affari generali. Verrà discusso lo stato di avanzamento dei negoziati tra l’UE e il Regno Unito

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Occupazione e della politica sociale

UNEP FI 16th Global Roundtable – Speech pre-registrato di Christine Lagarde alla 16th biennial Global Roundtable online, sulla finanza sostenibile, organizzata da United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) (fino a mercoledì 14/10/2020)

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Blackrock – Risultati di periodo

Citigroup – Risultati di periodo

Eles – Appuntamento: Presentazione analisti

Farmae – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gpi – Appuntamento: Presentazione analisti

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

JP Morgan – Risultati di periodo

Pirelli – Appuntamento: Presentazione analisti