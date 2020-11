Appuntamenti e scadenze del 13 novembre 2020

editato in: da

Martedì 03/11/2020

Appuntamenti:

Ecomondo e Key Energy 2020 Digital Edition – Ecomondo è l’appuntamento di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare. Si svolge con la 14a edizione di KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell’energia. Gli eventi si terranno su piattaforma digitale (fino a domenica 15/11/2020)

Lunedì 09/11/2020

Appuntamenti:

Borsa Italiana – Italian Equity Roadshow Nord America – Le società large cap incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap presenteranno gli ultimi risultati trimestrali, le proprie strategie e i progetti di crescita in incontri one to one in piccoli gruppi virtuali riservati a investitori istituzionali in Nord America (fino a venerdì 20/11/2020)

Venerdì 13/11/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Interno dell’UE per discutere della lotta al terrorismo e dei diversi aspetti relativi al patto sulla migrazione e l’asilo

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – G20 – 3° incontro straordinario dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Aeroporto di Bologna – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Alerion – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Alkemy – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aquafil – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ASTM – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Atlantia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

B&C Speakers – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Class Editori – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

El.En – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eukedos – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurotech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Exprivia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fidia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

FILA – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Irce – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Isagro – Appuntamento: Presentazione analisti

It Way – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Landi Renzo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

MARR – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Masi Agricola – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondo TV – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mutuionline – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Newlat Food – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Openjobmetis – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Panariagroup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ratti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Revlon – Risultati di periodo

Servizi Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sicit Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tinexta – Appuntamento: Presentazione analisti

Unipol – Appuntamento: Presentazione analisti

UnipolSai – Appuntamento: Presentazione analisti