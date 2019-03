Appuntamenti e scadenze del 13 marzo 2019

editato in: da

Mercoledì 13/03/2019

Appuntamenti:

(Fino al 17/03/2019) Milano Digital Week – Al via la seconda edizione della “Milano Digital Week” – Intelligenza urbana. Più di 500 eventi che disegnano il tessuto connettivo di Milano. Iniziativa promossa dal Comune di Milano, Assessorato a Trasformazione Digitale e Servizi Civici

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Trieste – L’incontro avrà come tema “Le statistiche per l’analisi dell’economia”

Istat – Il mercato del lavoro – IV Trimestre 2018

The European House – Ambrosetti e Banca IFIS – In The European House – Ambrosetti a Milano, si terrà il terzo appuntamento della Fintech Community di The European House – Ambrosetti e Banca IFIS. Si parlerà di “Scenari presenti e futuri per l’evoluzione del settore bancario”. Interverrà l’ad di Banca IFIS Giovanni Bossi

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Safilo Group – CDA: Bilancio

Ratti – CDA: Bilancio

Leonardo – CDA: Bilancio

Zignago Vetro – CDA: Bilancio

Servizi Italia – CDA: Bilancio

Saes Getters – CDA: Bilancio

Nice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Isagro – CDA: Bilancio

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Equita Group – CDA: Bilancio

Acotel Group – CDA: Bilancio

Cellularline – CDA: Bilancio

Softec – CDA: Bilancio

B.F – CDA: Bilancio

Generali – CDA: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti