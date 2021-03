Appuntamenti e scadenze del 12 marzo 2021

editato in: da

Venerdì 12/03/2021

Appuntamenti:

Istat – Il mercato del lavoro IV Trimestre 2020

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Acsm-Agam – CDA: Bilancio

Ascopiave – Appuntamento: Presentazione analisti

Atlantia – Appuntamento: Audio conference a seguito del comunicato stampa sui risultati 2020

Autogrill – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria

Be Shaping the Future – Appuntamento: Presentazione analisti

Cofide – CDA: Bilancio

Dea Capital – CDA: Progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

ERG – Appuntamento: Conference call e webcast con analisti

Fenix Entertainment – CDA: Bilancio

Masi Agricola – CDA: Bilancio

Mondo Tv France – CDA: Bilancio

Panariagroup – CDA: Approvazione del bilancio 2020

Saipem – CDA: Bilancio

Sicit Group – CDA: Bilancio

Tamburi – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2020 e del bilancio consolidato del Gruppo Tamburi Investment Partners

Tesmec – Appuntamento: Presentazione analisti

Tinexta – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Wm Capital – CDA: Bilancio

Zignago Vetro – CDA: Bilancio