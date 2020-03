Appuntamenti e scadenze del 12 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 12/03/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Aeffe – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Autogrill – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Banca Ifis – CDA: Bilancio

Banca Profilo – CDA: Bilancio

BE – CDA: Bilancio

Biancamano – CDA: Bilancio

Credem – CDA: Bilancio

D’Amico – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

De’Longhi – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Elica – CDA: Bilancio

Enav – CDA: Bilancio

Eurotech – CDA: Bilancio

Falck Renewables – Appuntamento: Presentazione analisti

Gefran – CDA: Bilancio

Generali – CDA: Bilancio

Guala Closures – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

I.M.A – CDA: Bilancio

Leonardo – CDA: Bilancio

Mondo Tv France – CDA: Bilancio

Rai Way – CDA: Bilancio

Retelit – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Saes Getters – CDA: Bilancio

Saipem – CDA: Bilancio

Sesa – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tod’s – CDA: Bilancio

Toscana Aeroporti – CDA: Bilancio

Txt E-Solutions – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Certificazione Unica – CU 2020 invio correttivo – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2020 correttive a seguito di errato invio delle certificazioni.

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde