Appuntamenti e scadenze del 12 giugno 2020

Mercoledì 10/06/2020

Appuntamenti:

Economia e finanza – 24esima Conferenza finanziaria annuale di Goldman Sachs in videoconferenza (fino a venerdì 12/06/2020)

Venerdì 12/06/2020

Appuntamenti:

Rating sovrano – Regno Unito – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Spagna – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Norvegia – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

CNEL – Webinar internazionale – In videocollegamento: Rischi globali: come affrontarli nel mondo post Covid-19

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri della salute

Istat – Il mercato del lavoro – I trimestre 2020

Rating sovrano – Germania – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Lussemburgo – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Borsa:

Russia – Borsa di Mosca chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Banca Popolare Sondrio – Assemblea: Bilancio

Csp Int Ind Calze – Assemblea: Bilancio

Unieuro – Assemblea: Bilancio

Zucchi – Assemblea: Bilancio