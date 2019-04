Appuntamenti e scadenze del 12 aprile 2019

editato in: da

Venerdì 12/04/2019

Appuntamenti:

Istat – Conti economici per settore istituzionale – Anno 2018

(Fino al 14/04/2019) Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting di primavera a Washington D.C.

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Bilancio

Ambienthesis – CDA: Bilancio

Banco Sardegna Risp – Assemblea: Bilancio

Bioera – CDA: Bilancio

Cattolica – Assemblea: Bilancio

Cnh Industrial – Assemblea: Bilancio

Ferrari – Assemblea: Bilancio

Fiat Chrysler Automobiles – Assemblea: Bilancio

Gabelli Value For Italy – Assemblea: Bilancio

Illimity Bank – Assemblea: Bilancio

Iren – CDA: Bilancio

Italian Wine Brands – Assemblea: Bilancio

Jpmorgan Chase – Risultati di periodo

Piaggio – Assemblea: Bilancio

Spactiv – Assemblea: Bilancio

UBI – Assemblea: Bilancio

Wells Fargo – Risultati di periodo