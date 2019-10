Appuntamenti e scadenze del 10 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 10/10/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve

UE – Riunione Ecofin

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

BCE e Banca d’Italia – La Banca Centrale Europea e la Banca d’Italia organizzano il quarto convegno annuale dello Macroprudential Policy Group (MPPG) con titolo “Politiche macroprudenziali: efficacia, interazioni e spillover”. L’evento sarà ospitato dalla Banca d’Italia presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi per l’educazione monetaria e finanziaria

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mailup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Seri Industrial – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

Fondo Mario Negri e Besusso – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Luglio-Settembre 2019.

Personale domestico – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-07-2019/ 30-09-2019.