Appuntamenti e scadenze del 10 ottobre 2018

Mercoledì 10/10/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Pierrel – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

PERSONALE DOMESTICO – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-07-2018 / 30-09-2018.

FONDO NEGRI E BESUSSO – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Luglio-Settembre 2018.