Appuntamenti e scadenze del 10 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 03/11/2020

Appuntamenti:

Ecomondo e Key Energy 2020 Digital Edition – Ecomondo è l’appuntamento di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare. Si svolge con la 14a edizione di KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell’energia. Gli eventi si terranno su piattaforma digitale (fino a domenica 15/11/2020)

Lunedì 09/11/2020

Appuntamenti:

Green Horizon Summit – Il Vertice, che si svolge in modalità virtuale, è organizzato dal World Economic Forum e dal Green Finance Institute e mira ad intensificare gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico verso un futuro sostenibile. Intervengono varie personalità, tra le quali il Presidente della BCE, Christine Lagarde, la Managing Director del Fondo Monetario Internazionale, il Presidente e CEO di BlackRock, il Fondatore e CEO di Bloomberg e il segretario generale delle Nazioni Unite (fino a mercoledì 11/11/2020)

Borsa Italiana – Italian Equity Roadshow Nord America – Le società large cap incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap presenteranno gli ultimi risultati trimestrali, le proprie strategie e i progetti di crescita in incontri one to one in piccoli gruppi virtuali riservati a investitori istituzionali in Nord America (fino a venerdì 20/11/2020)

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a martedì 10/11/2020)

Martedì 10/11/2020

Appuntamenti:

Istat – Tavole di dati – Le imprese agricole in Italia nel registro Asia

UBS European Virtual Conference 2020 – La UBS European Conference quest’anno si svolgerà in modalità virtuale. Parteciperanno all’evento alcune grandi imprese e figure chiave del mondo politico e bancario

CNEL – Audizione presso la XI Commissione Lavoro della Camera su “Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività”. In collegamento telematico

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

10.00 – CNEL – Evento istituzionale – Collegio dei Revisori dei Conti. In collegamento telematico

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Acea – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ascopiave – Appuntamento: Presentazione analisti

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Intermobiliare – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mediolanum – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cattolica Assicurazioni – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Centrale Del Latte D’Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cerved Group – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dea Capital – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

De’ Longhi – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fiera Milano – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IMA – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Illimity Bank – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Interpump – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IREN – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mailup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediaset – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondadori – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ferragamo – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive