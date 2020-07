Appuntamenti e scadenze del 10 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 06/07/2020

Appuntamenti:

Forum PA 2020 – Resilienza digitale – Appuntamento annuale ora in versione digitale con oltre 100 eventi in streaming, più di 300 relatori a confronto sull’innovazione e la trasformazione digitale per la resilienza nei settori lavoro, industria, formazione, sanità, coesione sociale (fino a sabato 11/07/2020)

Venerdì 10/07/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bollettino Economico

ENEA – Webinar: L’efficientamento energetico per un’edilizia innovativa e sostenibile: le opportunità per i professionisti del settore e per i comuni

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

EU – Riunione ECOFIN in Videoconferenza

Rating sovrano – Italia – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

10.00 – ABI – Assemblea Abi – parte privata

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Acotel Group – Assemblea: Bilancio

Unieuro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

Fondo Mario Negri e Besusso – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Aprile-Giugno 2020.

Personale domestico – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-04-2020 / 30-06-2020.