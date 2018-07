Appuntamenti e scadenze del 10 luglio 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 10/07/2018

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

Assemblea annuale ABI – Si svolge a Roma l’Assemblea dell’ABI. Interviene il ministro Tria

Scadenze Fiscali:

PERSONALE DOMESTICO – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-04-2018 / 30-06-2018.

FONDO NEGRI E BESUSSO – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Aprile-Giugno 2018.