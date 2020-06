Appuntamenti e scadenze del 10 giugno 2020

editato in: da

Mercoledì 10/06/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Rapporto sulla convergenza BCE

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali;

CNEL – Assemblea tematica: “Il mondo che verrà. Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale”, in videocollegamento

Istat – Bilancio demografico nazionale – Anno 2019

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

Economia e finanza – 24esima Conferenza finanziaria annuale di Goldman Sachs in videoconferenza (fino a venerdì 12/06/2020)

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

8.15 – ABI – Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario – Audizione Abi su applicazione delle misure di supporto alla liquidità

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Diasorin – Assemblea: Bilancio

Fope – Appuntamento: Presentazione analisti

I.M.A – Assemblea: Bilancio

Irce – Assemblea: Bilancio

La Doria – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Personale domestico (precedente scadenza 10 aprile 2020) – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2020/ 31-03-2020(per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 10 giugno 2020)