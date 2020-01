Appuntamenti e scadenze del 10 gennaio 2020

editato in: da

Venerdì 10/01/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Dicembre 2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Gibus – CDA: Preconsuntivo bilancio

Scadenze Fiscali:

Personale domestico – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-10-2019 / 31-12-2019.

Fondo Mario Negri e Besusso – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Ottobre-Dicembre 2019.