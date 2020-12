Appuntamenti e scadenze del 10 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 07/12/2020

Appuntamenti:

European Space Week 2020 – Evento organizzato dalla Commissione europea e dalla European global navigation satellite systems agency (GSA), durante il quale ci sarà l’opportunità di connettersi con oltre 1200 partecipanti provenienti da tutta Europa e discutere con i leader del settore, gli stakeholder spaziali e i politici (fino a venerdì 11/12/2020)

Mercoledì 09/12/2020

Appuntamenti:

Motore Italia – Le piccole e medie imprese che fanno muovere il paese. Durante la sesta edizione di Motore Italia si tratteranno temi come Ambiente ed Energia, Credito, Digitale, Finanza, Export e internazionalizzazione e Servizi all’impresa (fino a giovedì 10/12/2020)

Giovedì 10/12/2020

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Collegio dei Revisori dei Conti

Consiglio europeo – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di un ulteriore coordinamento in materia di COVID-19, cambiamenti climatici, sicurezza e relazioni esterne. L’11 dicembre i leader si riuniranno anche per il Vertice euro. Partecipa Christine Lagarde (fino a venerdì 11/12/2020)

5th CEPR Annual Meeting of the International Macroeconomics and Finance Programme (IMF) – La Banca d’Italia ospiterà il workshop che si propone di offrire ai ricercatori la possibilità di presentare lavori rilevanti per questioni di economia e finanza internazionale (fino a venerdì 11/12/2020)

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breve

Milan Fintech Summit i – Grande iniziativa internazionale, organizzato dal Fintech District, dedicata al futuro dell’innovazione nel settore finanziario. Partecipa al convegno Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Edizione online (fino a venerdì 11/12/2020)

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

13.45 – BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14.30 – BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

A.S. Roma – Assemblea: Bilancio

Adobe Systems – Risultati di periodo

Oracle – Risultati di periodo

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Scadenze Fiscali:

MODELLO 770/2020 – Presentazione della dichiarazione – Nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019 – Mod. “770/2020 Redditi 2019”. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate.

Dichiarazione Irap – Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione IRAP.

Dichiarazione dei redditi – Versamento del II acconto o unica rata per le imposte dirette, prorogato dal decreto Ristori Quater, per molti contribuenti con determinati requisiti il termine slitta al 30 aprile 2021.