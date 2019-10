Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano allineata alle altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Continua in positivo la performance dei principali listini europei che rimangono in attesa dell’ultima riunione Bce guidata da Mario Draghi prima del suo passaggio di testimone alla Christine Lagarde. L’appuntamento è fissato per il prossimo 24 ottobre 2019.

Il FTSE MIB mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,116. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.491,3 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 53,37 dollari per barile.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +134 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,99%.

Tra i listini europei denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,70%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,44% a 22.419 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 24.387 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,1%), come il FTSE Italia Star (0,1%).

In buona evidenza a Milano i comparti automotive (+1,43%), bancario (+1,25%) e tecnologia (+0,83%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-2,16%), alimentare (-0,97%) e utility (-0,53%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+2,72%), Prysmian (+2,72%), Pirelli (+2,70%) e Unicredit (+1,98%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -3,51%.

Lettera su Diasorin, che registra un importante calo del 2,61%.

Spicca la prestazione negativa di Atlantia, che scende dell’1,80%.

Recordati scende dell’1,31%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, OVS (+2,92%), Fincantieri (+2,80%), Brembo (+2,25%) e Guala Closures (+2,11%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Falck Renewables, che continua la seduta con -6,86%.

Affonda Sias, con un ribasso del 2,85%.

Crolla ASTM, con una flessione del 2,71%.

Vendite a piene mani su Anima Holding, che soffre un decremento del 2,33%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)