Applied Materials, risultati battono prognostici ma utile in calo

(Teleborsa) – Applied Materials, società americana che fornisce attrezzature, servizi e software per la produzione di chip per elettronica, display a schermo piatto per computer, smartphone e televisori e prodotti solari, ha ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre fiscale.

La società con sede a Santa Clara ha registrato un calo significativo dell’utile e dei ricavi. L’utile è infatti sceso del 44% a livello annuale a 571 milioni di dollari, pari a 61 centesimi ad azione. Su base rettificata l’utile per azione è calato a 74 centesimi di dollaro dagli 1,04 dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Giù anche i ricavi, -14% a 3,56 miliardi di dollari.

Tuttavia anche Applied Materials come Nvidia ha battuto i prognostici. Infatti gli analisti si aspettavano un EPS adjusted più basso a 70 centesimi di dollaro e un fatturato di 3,53 miliardi di dollari.

Nel quarto trimestre Applied Materials si aspetta un utile per azione rettificato compreso tra 72 e 80 centesimi di dollaro e ricavi pari a 3,69 miliardi di dollari, mentre gli esperti si aspettano un EPS di 76 centesimi e ricavi pari a 3,66 miliardi di dollari.