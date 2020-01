Applied Genetic Technologies vola sul listino del Nasdaq

editato in: da

(Teleborsa) – Balzo importante sul listino del Nasdaq per Applied Genetic Technologies Corp, che registra un incremento del 45,67% a 6,04 dollari.

Gli investitori brindano ai dati positivi diffusi dalla società di genetica sui suoi studi per il trattamento di un disturbo ereditario agli occhi. In particolare la società di Cambridge, nel Massachusetts, ha riferito che i dati semestrali di uno studio di Fase 1/2 in corso che sta valutando la sua terapia genetica basata su AAV nella retinite pigmentosa X-linked (XLRP) hanno mostrato che il paziente ha ottenuto un miglioramento duraturo della funzione visiva sei mesi dopo il dosaggio.

XLRP è una malattia rara di origine ereditaria che causa la progressiva perdita della vista nei ragazzi e nei giovani che si manifesta come cecità notturna nella prima infanzia e costrizione progressiva del campo visivo. È causato dalla mutazione del gene RPGR.