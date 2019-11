AppleTV+ arriva in Italia: quanto costa e cosa propone

editato in: da

Sbarca oggi in Italia AppleTV+. Il servizio di video streaming in abbonamento dell’azienda di Cupertino dal 1° novembre è disponibile anche nel nostro Paese, ed è aperto a tutti. Per la prima volta l’offerta è rivolta anche a chi non possiede un dispositivo Apple. La concorrenza a Netflix e Amazon Prime Video è servita.

AppleTV+ è un nuovo servizio di video in streaming che offre la possibilità di guardare i contenuti online e offline, ovviamente on demand e senza pubblicità. Il costo dell’abbonamento è di 4,99 euro al mese, per un accesso di massimo 6 persone. Non c’è la possibilità di associare più account allo stesso abbonamento, come avviene con Netflix. I primi sette giorni sono gratuiti, per registrarsi basta accedere al sito https://tv.apple.com/it e creare un’utenza, o inserire le credenziali del proprio ID Apple se si possiede già un device Apple. Inoltre, per chi ha acquistato un iPhone, un iPad, una Apple Tv, un Mac o un iPod touch dallo scorso 10 settembre il primo anno di abbonamento è gratuito.

Apple per la prima volta ha deciso di svincolare il servizio offerto dai suoi dispositivi, creando un’app multipiattaforma come quelle dei competitor. AppleTV+ è accessibile, infatti, da tutti i browser in grado di raggiungere il sito per la sottoscrizione dell’abbonamento.

Se il prezzo è competitivo, l’offerta di contenuti (al momento) lo è molto meno. Il catalogo attuale è ridotto a meno di 10 titoli: le serie tv The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind, Helpsters, Lo scrittore fantasma, Snoopy nello Spazio, e il documentario La madre degli elefanti. Nelle prossime settimane arriveranno le serie tv Servant e Truth to be told, il film Hala e lo show di Oprah Winfrey. Apple intende puntare su qualità ed esclusività, anche (e ovviamente) dal punto di vista audio/video: i contenuti sono disponibili in 4K, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Anche per AppleTV+ ci sono grandi aspettative. D’altronde se ne parla già da un po’, e in passato si era addirittura ipotizzato l’acquisto di Netflix da parte di Apple. Ora le due piattaforme diventano invece concorrenti, e le capacità economiche del gigante di Cupertino non mettono limiti alle ipotesi di futuri sviluppi.