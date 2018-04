Apple si prepara a produrre in proprio i microprocessori. Trema Intel

editato in: da

(Teleborsa) – Novità in vista in casa Apple. Sembra proprio che a partire dal 2020 la Mela Morsa produrrà in proprio i microprocessori per i suoi prodotti, per consentire a tutti i dispositivi Apple una maggiore integrazione. La notizia non è ancora ufficiale: secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg il piano è stato chiamato in codice ‘Kalamata’.

Trema Intel che ormai da 13 anni fornisce i processori alla Casa di Cupertino, sulla possibilità che a breve possa veder svanito il 5% del proprio fatturato. Solo ieri, 2 aprile 2018, le azioni del colosso dei chip hanno lasciato sul terreno oltre il 6% del proprio valore sulla piazza di Wall Street.