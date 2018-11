Apple si lancia nel cinema: accordo con A24

editato in: da

(Teleborsa) – Rumors confermati: anche Apple si lancia nel cinema. Il colosso di Cupertino ha firmato un accordo pluriennale con A24, giovane – è stata fondata nel 2012 – casa di produzione indipendente vincitrice dell’Oscar come miglior film per “Moonlight”, nel 2017, e con all’attivo numerose altre pellicole molto ben accolte da pubblico e critica.

No comment sui dettagli, finanziari e non, della partnership. Non è nemmeno chiaro se i contenuti saranno offerti solo in streaming o nelle sale di proiezione.

Per ora l’unica cosa certa è che la Mela Morsa competerà con colossi quali Netflix, Amazon e Disney.

Sembra anche abbastanza chiaro che A24 rimarrà indipendente: l’accordo con Apple non è esclusivo, prova ne è che la società ha già un accordo con Amazon per offrire film sulla piattaforma Prime dopo la loro uscita nei cinema.

Nel 2018 Apple ha stanziato 1 miliardi di dollari per i contenuti originali mentre quest’estate ha annunciato una partnership pluriennale con la star della TV USA Oprah Winfrey, con il regista Steven Spielberg e con l’attrice Reese Witherspoon.