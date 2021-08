Apple, Russia chiede rimozione app “Navalny”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Servizio Federale Antimonopoli russo (FAS) ha emesso un avvertimento ad Apple a causa dell’abuso della sua posizione dominante nel mercato della distribuzione delle applicazioni iOS.

“Il FAS ha emesso un avvertimento ad Apple per eliminare i segni di violazione: l’azienda deve rispettarlo prima del 30 settembre 2021″, si legge nella nota, citata dalla Tass.

La Apple di recente è finita nel mirino delle autorità russe poiché non avrebbe rimosso dal suo store online l’app creata dal gruppo di Alexei Navalny per restare in contatto con i suoi sostenitori (e mantenere in vita la sua strategia di smart voting, ovvero orientare il voto alle parlamentari di settembre verso i candidati che possono battere i nomi di Russia Unita) dopo che l’organizzazione è stata bollata come “estremista”. Ad averlo denunciato era stato lo stesso gruppo di Navalny.