Apple pronta ad acquistare il cobalto dai minatori?

(Teleborsa) – Apple pronta ad acquistare cobalto direttamente dai minatori.

L’indiscrezione è riportata dall’agenzia Bloomberg che spiega che la scelta del gigante di Cupertino potrebbe essere motivata dal rischio che l’offerta del materiale diminuisca, a causa della grande domanda per la produzione di veicoli elettrici.

Secondo i rumors, il Gruppo guidato da Tim Cook sarebbe già in trattative con le società minerarie per l’acquisto di cobalto necessario per le batterie dei suoi iPhone.

Intanto a Wall Street il titolo di Apple sale dello 0,86%.