Apple potrebbe dimezzare la produzione di iPhone X

(Teleborsa) – Apple ritirerà il suo iPhone X? La domanda resta nell’aria e viene rilanciata dalla stampa giapponese in attesa della pubblicazione dei conti del 4° trimestre in calendario per domani.

Secondo il quotidiano giapponese Nikkei, la casa della Mela ha chiesto ai produttori di dimezzare la produzione di iPhone X nel 1° trimestre a 20 milioni di unità rispetto al target di 40 milioni indicato in precedenza, a causa di un andamento delle vendite deludente negli ultimi mesi.

Insomma, l’ultimo e costosissimo Melafonino non starebbe performando come sperato ed i rumors di un flop e di un precoce ritiro dal mercato sarebbero sempre più insistenti. La prova della veridicità di queste notizie arriverà domani, quando la big degli smartphone alzerà il velo sui conti del trimestre, svelando numero di fatturato e vendite.

Frattanto Wall Street continua a punire il titolo Apple, che anche ieri ha ceduto oltre il 2% del suo valore, mentre la performance dell’ultima settimana segna un -5%.