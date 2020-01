Apple Pay disponibile per i clienti UBI Banca

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca continua ad investire nei servizi digitali. La banca commerciale annuncia che da oggi (22 gennaio 2020) è disponibile per tutti i propri clienti Apple Pay, il servizio che trasforma i pagamenti in modo facile, sicuro e riservato. Con Apple Pay su iPhone, Apple Watch, iPad e Mac i clienti possono fare acquisti veloci e comodi nei negozi, sulle app e sui siti internet.

Sicurezza e privacy sono le caratteristiche principali di Apple Pay. Quando si utilizza una carta di credito o di debito con Apple Pay, il numero reale della carta non viene memorizzato né sul dispositivo, né sui server di Apple. Viene associato, invece, un numero identificativo univoco criptato e archiviato in modo sicuro nel Secure Element del dispositivo, un chip certificato standard del settore, progettato per archiviare le informazioni di pagamento in modo sicuro. Ogni transazione è autorizzata con un codice di sicurezza dinamico, che cambia di volta in volta.

“Apple Pay renderà l’esperienza di pagamento dei nostri clienti più veloce e più sicura, anche per quelle piccole somme che solitamente vengono regolate in contanti” afferma Natascia Noveri, Responsabile Marketing di UBI Banca. “Il servizio migliorerà la soddisfazione e rafforzerà la fidelizzazione dei clienti che usano dispositivi Apple e contribuirà a rendere la loro vita quotidiana più facile”.

Con iPhone e Apple Watch i clienti possono pagare tramite Apple Pay nei negozi, nei ristoranti, sui taxi, ai distributori automatici e in molti altri posti. Durante gli acquisti sulle app o su Safari, con Apple Pay non c’è bisogno di riempire manualmente lunghi moduli o digitare ripetutamente le informazioni di spedizione e fatturazione. Per effettuare un acquisto con Apple Pay bastano uno sguardo o un tocco, tramite il Face ID o il Touch ID, oppure il codice di sicurezza del dispositivo.