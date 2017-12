Apple nella bufera: accusata di aver rallentato alcuni modelli

(Teleborsa) – Apple in difficoltà a Wall Street e non solo. Alcuni consumatori potrebbero portare la Mela Morsa in tribunale con l’accusa di aver rallentato il funzionamento di alcuni modelli di iPhone per spingere gli utenti ad acquistare l’ultimo modello in commercio. Secondo indiscrezioni stampa finora sarebbero otto le cause intentate contro la società di Cupertino.

Apple ha ammesso di avere limitato volontariamente alcuni modelli di iPhone, riconoscendo che alcuni aggiornamenti nel sistema operativo rilasciati lo scorso anno per le versioni di iPhone6, iPhone 6s, iPhone SE e iPhone7 avevano come effetto quello di rallentare il funzionamento dei telefoni con batterie vecchie o con poca carica.

Da segnalare, poi, i timori per la debolezza delle vendite del nuovo iPhone X.

La notizia sta indebolendo l’intero settore tech.