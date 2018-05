Apple insieme ad Alcoa e Rio Tinto per produrre alluminio “green...

editato in: da

(Teleborsa) – Apple appoggia la joint venture tra Alcoa e Rio Tinto – i due più grandi produttori di alluminio al mondo – che promette di realizzare il metallo senza emissioni di gas serra, derivanti dal processo di fusione tradizionale. Il colosso di Cupertino ha collaborato con entrambe le aziende e con i governi del Canada e del Quebec, per investire un ammontare complessivo di 144 milioni di dollari americani in future attività di ricerca e sviluppo.

“Apple è impegnata a far progredire le tecnologie che fanno bene al pianeta e aiutano a salvaguardarlo per le generazioni a venire”, ha dichiarato Tim Cook, CEO del gruppo della mela morsa. “Siamo orgogliosi di far parte di questo nuovo e ambizioso progetto e non vediamo l’ora di poter utilizzare, per la realizzazione dei nostri prodotti, l’alluminio prodotto senza emissioni dirette di gas serra”, spiega Cook.

Elysis, questo il nome della joint venture lavorerà allo sviluppo ulteriore di questa tecnologia per arrivare alla produzione e alla commercializzazione su larga scala, con un inizio della vendita previsto per il 2024. Apple continuerà a fornire anche supporto tecnico. La tecnologia, in attesa di brevetto, è già in uso presso l’Alcoa Technical Center, in un progetto che prevede un investimento di oltre 30 milioni di dollari negli Stati Uniti.