(Teleborsa) – Apple ha rimosso 39 mila app di giochi dal suo store cinese per rispettare le stringenti regole del Paese, facendo registrare il record per il maggior numero di applicazioni rimosse in un solo giorno. Includendo i 39 mila giochi, la società di Cupertino ha infatti rimosso più di 46 mila app dal suo store, secondo la società di ricerca Qimai.

Tra i giochi rimossi ci sono anche titoli famosi come Assassin’s Creed e NBA 2K20. Secondo Qimai, solo 74 dei 1.500 migliori giochi a pagamento sull’Apple Store sono sopravvissuti all’ondata di rimozioni.