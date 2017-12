Apple acquista Shazam, l’app che riconosce le canzoni

(Teleborsa) – Apple acquista Shazam, l’applicazione per riconoscere le canzoni. La conferma arriva dopo le indiscrezioni degli ultimi due giorni direttamente dal Colosso di Cuopertino.

La base dell’accordo ruoterebbe intorno a 400 milioni di dollari. Un cifra che circola tra i rumore visto che Apple non ha rivelato l prezzo della transazione.

“Siamo entusiasti del fatto che Shazam e il suo talentuoso team si uniranno a Apple” si legge in una nota ufficiale diffusa dal Gruppo della Mela morsa.

“Dal lancio dell’App Store, Shazam si è costantemente classificata come una delle app più popolari per iOS. Oggi è utilizzata da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, su più piattaforme. Apple Music e Shazam sono una combinazione perfetta, condividono la passione per la musica e offrono esperienze musicali eccezionali ai nostri utenti. Abbiamo in serbo progetti entusiasmanti e non vediamo l’ora di unirci a Shazam non appena l’accordo di oggi verrà approvato”, conclude la nota.