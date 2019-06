Applausi e standing ovation per Draghi al suo ultimo Eurosummit. Conte: “Orgoglioso di lui”

editato in: da

(Teleborsa) – Lunghissimo applauso per Mario Draghi alla sua ultima riunione dell’ Eurosummit che riceve il plauso unanime dei Leader Europei. Secondo quanto riferito da fonti europee, il Presidente della Bce, il cui mandato scade alla fine di ottobre, ha ricevuto il tributo dei 27 al termine del suo intervento durante la riunione. Un episodio che “mi ha reso molto orgoglioso come italiano”, ha detto il Premier Giuseppe Conte.

Un riconoscimento pubblico è arrivato dal Presidente francese, Emmanuel Macron. “Voglio rendere omaggio all’azione e al coraggio di Mario Draghi, che ha partecipato al suo ultimo Eurosummit. Lui fa parte dei grandi dirigenti dell’Europa di questi ultimi decenni, Mario Draghi è una lezione per tutti i dirigenti”, ha detto il Presidente francese al termine del Consiglio europeo. “Sono molto felice che i membri che si sono opposti alle decisioni di Draghi poi alla fine si sono riconvertiti”. “Ricordo un giorno d’estate nel 2012, quando disse quelle parole “Whatever it takes” e ciò è ancora luminoso”.

MARIO DRAGHI E QUEL “WHATEVER IT TAKES” – Era il 26 luglio 2012 quando durante un suo intervento alla Global Investment Conference a Londra, davanti a una platea di investitori e dirigenti d’azienda. pronunciò una frase che divenne un simbolo e fu immediatamente presa a emblema: “whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”.

La Bce è pronta a fare “whatever it takes”, qualunque cosa serva — disse appuntoDraghi in quell’occasione — per preservare l’euro. E credetemi, sarà abbastanza”. Una frase che passò alla storia preservando anche l’Italia da un’asfissia finanziaria che nell’estate 2012 era ad un passo.