Appalti pubblici, firmato protocollo Antitrust-Bankitalia-Consob per gestione comune

(Teleborsa) – Antitrust, Banca d’Italia e CONSOB hanno siglato un protocollo d’intesa per la gestione in comune di procedure di appalto per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, regolate dalla vigente normativa sul public procurement.

Attraverso tale accordo viene estesa al processo di spesa la proficua collaborazione istituzionale, già sperimentata tra i tre Enti su tematiche e fronti comuni. “Tale forma di collaborazione – sottolinea l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – è funzionale al conseguimento di risparmi di spesa connessi con la standardizzazione dei fabbisogni, con la creazione di economie di scala, con l’aumento della concorrenza e rappresenta un’occasione importante di condivisione delle professionality, anche nell’ottica dello sviluppo di comuni progetti complessi e innovativi“.

Il Protocollo d’Intesa ha una durata quinquennale e definisce modality di coordinamento tra i tre Enti volte a individuare, sulla base dei rispettivi dati di programmazione e con il supporto di un Tavolo tecnico costituito ad hoc, strategie congiunte di public procurement per soddisfare esigenze di approvvigionamento comuni.