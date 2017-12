App Trenitalia: più intuitiva e semplice, ora con la scelta del posto

(Teleborsa) – Trenitalia continua a soddisfare le richieste dei viaggiatori e a migliorare la customer experience dei propri clienti. Grazie all’App gratuita Trenitalia, per i clienti Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e InterCity, sarà possibile scegliere il posto al momento dell’acquisto del biglietto.

Dopo aver ampliato la gamma delle offerte e dei prodotti vendibili, tra cui gli InterCity Notte e i treni internazionali; aver introdotto la possibilità di utilizzare l’Apple Wallet per i clienti iOS e di gestire offline il viaggio recuperando il biglietto in assenza di connessione internet, arriva la funzione che permette la scelta della carrozza e del posto in cui sedersi.

Questi servizi si aggiungono a quelli già disponibili, come la possibilità di vedere l’orario dei treni, acquistare sia biglietti di corsa semplice, anche senza registrazione, sia abbonamenti, chiedere il cambio di prenotazione e il rimborso, verificare il saldo dei punti CartaFRECCIA, ricevere notifiche push sull’andamento del treno scelto sia esso Freccia o Regionale e, soprattutto, lo Smart Caring personalizzato, per il trasporto regionale, oggi attivo nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Liguria, Veneto e Piemonte, che consente di ricevere notifiche push in tempo reale sullo stato della linea e del treno su cui si è scelto di essere informati.

L’applicazione, che funziona come canale di informazione, di vendita e di caring, conta oltre 2,7 milioni di download e vanta un alto indice di gradimento fra le valutazioni degli utenti negli store online. Grazie al servizio offerto dalla piattaforma mobile, i biglietti venduti sono quasi raddoppiati (+96%) rispetto al 2016.