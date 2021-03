Apollo Global Management, Leon Black lascia ogni ruolo prima del previsto

editato in: da

(Teleborsa) – Leon Black, co-fondatore, presidente ed ex CEO della società di private equity Apollo Global Management, ha lasciato prima del previsto ogni ruolo nel management della società, in una mossa a sorpresa che segue le rivelazioni sui legami fra Black e Jeffrey Epstein, il milionario morto suicida in carcere travolto dalle accuse di pedofilia.

Dopo le rivelazioni su Epstein, Apollo aveva indicato che Black avrebbe mantenuto almeno una posizione di leadership nel colosso, lasciando il ruolo di CEO a Marc Rowan e mantenendo quello di presidente. Ora però Black ha annunciato le sue dimissioni dalla carica per concentrarsi sulla sua famiglia, salute e altri interessi. Il posto di presidente non esecutivo di Black sarà preso dall’ex presidente della SEC, Jay Clayton.

Secondo un rapporto dello studio legale Dechert pubblicato da Apollo a gennaio, Black ha pagato 158 milioni di dollari (circa 132 milioni di euro) a Epstein per un periodo di cinque anni fino al 2017. Il rapporto non ha trovato prove che Black sapesse delle attività criminali di Epstein o fosse coinvolto in esse.