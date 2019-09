APEX Awards: Turkish Airlines è “Five Star Global Airline 2020...

editato in: da

(Teleborsa) – Importante riconoscimento per Turkish Airlines. La compagnia aerea turca che offre ai propri passeggeri l’opportunità unica di scoprire 126 Paesi in tutto il mondo, è stata nominata “Five Star Global Airline 2020” da APEX (Airline Passenger Experience Association), una delle organizzazioni più influenti e prestigiose al mondo nel settore dell’aviazione. APEX ha recensito l’impegno di Turkish Airlines nel soddisfare l’esperienza dei passeggeri e i servizi di alto livello offerti a bordo.

In occasione degli APEX/IFSA Awards, esperti dell’industria turistica si sono dati appuntamento il 9 settembre presso il Convention Center di Los Angeles, per annunciare gli APEX Official Airline Ratings™, la classifica di APEX relativa ai vettori. I passeggeri hanno valutato oltre un milione di voli di quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo tra luglio 2018 e giugno 2019, esprimendo un giudizio su una scala da una a cinque stelle per cinque sottocategorie: comfort dei sedili, servizio di bordo, cibo e bevande, intrattenimento e Wi-Fi. La valutazione dei feedback ha assegnato a Turkish Airlines una media di cinque stelle per la terza volta consecutiva.