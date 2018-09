Aperture negozi, Confartigianato per una riforma che garantisca concorrenza e trasparenza

editato in: da

(Teleborsa) – L’associazione di categoria Confartigianato interviene sul tema della riforma degli orari degli esercizi commerciali, attualmente disciplinata da una legge del 2006, dando un parere favorevole solo a certe condizioni.

E’ quanto emerso nell’audizione presso la X Commissione Attività produttive della Camera sulle proposte di modica della normativa vigente.

Secondo l’associazione che rappresenta le imprese artigiane, la riforma “va realizzata garantendo condizioni di equilibrio della concorrenza tra grandi operatori e piccole attività” e “regole quadro semplici, chiare ed omogenee” per le diverse aree del Paese.

Ecco la proposta

La proposta avanzata da Confartigianato prevede un piano di regolazione degli orari di apertura e chiusura con turni a rotazione per l’apertura nelle domeniche e nei giorni festivi, un calendario omogeneo di chiusure relative alle super festività, la salvaguardia degli esercizi operanti nei comuni turistici e nelle città d’arte con ampie possibilità di deroga in relazione all’afflusso dei consumatori, la possibilità di chiusura infrasettimanale per gli operatori aperti nelle giornate domenicali/festive.

Inoltre, si chiede per i negozi senza dipendenti libertà di orario di apertura e chiusura anche nei giorni festivi ed un sistema di incentivi e premialità per temperare gli effetti della posizione dominante dei grandi operatori, valorizzando la capacità innovativa delle attività di piccola dimensione.