Aperture delle scuole a Gennaio, per Anief il 2021 dovrà essere all’insegna della socialità

(Teleborsa) – “Siamo arrivati alla vigilia di Natale ed all’inizio di un nuovo anno, lasciandoci alle spalle tante tragedie, il Covid su tutte, che ha colpito le famiglie, ha cambiato il modo di vivere e l’affetto nei confronti dei familiari. La cosa più importante che si può augurare quindi è di tornare ad essere ‘animali sociali’, come diceva Aristotele, cioè recuperare quella socialità che è nella natura dell’uomo”. Così Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, tira le somme di un anno difficilissimo per il settore della scuola.

“L’Anief in questo anno ha fatto tanto, – spiega il leader del sindacato a Teleborsa – è diventata rappresentativa nel novembre 2019 ed ha dovuto costruire ed organizzare questa rappresentatività in un periodo difficilissimo, in cui c’è stata la Didattica a distanza e le scuole sono rimaste chiuse”.

“La scommessa, la speranza, è poter camminare tutti insieme, perché insieme possiamo ricostruire una società, un’Italia, una scuola, un’università, un mondo della ricerca più giusti. Alla fine il nostro obiettivo è essere educatori delle generazioni future“, sottolinea Pacifico, mettendo l’accento sul rispetto del diritto e sulla missione che l’Anief si è dato alla sua nascita sconfiggere la precarietà che denigra la dignità umana e continuare a costruire una scuola più giusta, più equa e più solidale.

“Anief ci sarà, ci sarà nelle trattative sul Recovery Plan, ci sarà nelle nuove proposte parlamentari, ci sarà nei tavoli istituiti per garantire una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori”, promette Pacifico, rivolgendo il suo augurio ed assicurando “continueremo grazie alla vostra fiducia, volontà, partecipazione e, soprattutto, alla vostra voglia di sentirvi educatori del domani. Insieme ce la faremo”.