Apertura in rosso per Wall Street

(Teleborsa) – Wall Street avvia la seduta con frazionali ribassi. A New York il Dow Jones in apertura si mostra in calo dello 0,27%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo S&P-500 (-0,16%), che retrocede a 2.809,4 punti. In rosso anche il Nasdaq 100 (-0,16%); frazionale calo per lo S&P 100 (-0,23%).

Investitori cauti dopo il Beige Book: il report della Federal Reserve sullo stato dell’economia americana ha rilevato una crescita moderata, accompagnata però da crescenti preoccupazioni per gli sviluppi delle tensioni commerciali generate dai dazi USA.

Dal fronte macroeconomico,riprende slancio il Philly Fed, mentre le richieste di sussidi alla disoccupazione toccano i minimidal dicembre del 1969.

Continua la stagioni delle trimestrali. Forti perdite per Philip Morris ed eBay che hanno tagliato le previsioni sugli utili per l’intero esercizio. La multinazionale del tabacco soffre al NYSE un calo 6,54%, mentre il colosso del e-commerce va giù dell’8,38%, risultando il peggiore sul Nasdaq100.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto Utilities. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti Beni di consumo per l’ufficio (-0,77%), Materiali (-0,70%) e Finanziario (-0,54%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, IBM (+2,97%), Cisco Systems (+1,56%) e Walt Disney (+1,08%). I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -2,79%.

Crolla Travelers Company, con una flessione del 2,03%.

Sotto pressione Procter & Gamble, con un forte ribasso dell’1,09%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Comcast (+3,46%), Cisco Systems (+1,56%), Dentsply Sirona (+1,18%) e Henry Schein (+0,65%). Le peggiori performance, come detto, si registrano su Ebay, che ottiene -8,38%.

Vendite a piene mani su Tesla Motors, che soffre un decremento del 2,72%.

Soffre Applied Materials, che evidenzia una perdita dell’1,95%.