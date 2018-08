Apertura in rosso per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia la seduta in rosso seguendo la scia dei mercati mondiali, trainati al ribasso dalle tensioni generate dall’allarme lanciato dalla BCE sulla difficile situazione economica della Turchia. Il Dow Jones apre in calo dello 0,64%; sulla stessa linea, lo S&P-500 ha un andamento depresso (-0,53%) e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.837,14 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-0,65%), come l’S&P 100 (-0,61%).

Dal fronte macroeconomico USA, l’inflazione nel mese di luglio si è mostrata in lieve crescita ed in linea con le attese degli analisti.

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti finanziario (-1,06%), informatica (-0,74%) e materiali (-0,74%).

Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del Dow Jones. Le peggiori performance si registrano su Intel, che ottiene -2,87%.

Scivola Goldman Sachs, con un netto svantaggio dell’1,92%.

In rosso JP Morgan, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,12%.

Unico titolo in positivo del Nasdaq-100, Express Scripts mette a segno un +2,29%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Microchip Technology, che continua la seduta con -9,73%.

Lettera su Vodafone, che registra un importante calo del 2,56%.