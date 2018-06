Apertura in rialzo per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di New York avvia la seduta facendo registrare lievi guadagni, confermando i livelli della vigilia. A Wall Street variazione positiva dello 0,21% per il Dow Jones; sulla stessa linea, resta piatto lo S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 2.718,81 punti. Poco sopra la parità anche il Nasdaq 100 (+0,64%), come l’S&P 100 (0,11%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori Energia (+0,57%) e Industriale (+0,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Finanziario, che riporta una flessione di -0,48%.

Protagonista indiscusso del Dow Jones è General Electric (+6,00%), mentre si registrano guadagni meno sostenuti per Visa (+0,83%), Chevron (+0,76%) e Cisco Systems (+0,71%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Intel, che ottiene -1,32%.

Giornata fiacca per JP Morgan, che segna un calo dello 1,19%.

Piccola perdita per Goldman Sachs, che scambia con un -0,77%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Mercadolibre (+2,55%), Take-Two Interactive Software (+1,70%), Lam Research (+1,61%) e Activision Blizzard (+1,53%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Incyte, che ottiene -3,77% e per Sirius XM Radio, in calo del 3,47%.

Seduta negativa per Intel, che mostra una perdita dell’1,22%.

Sul fronte macroeconomico, si attende l’indice FED di Richmond e il dato sulla fiducia dei ocnsumatori.