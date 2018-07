Apertura in rialzo per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre la seduta con buoni guadagni, dopo la chiusura per festività di ieri 4 luglio. La Borsa di New York si mostra positiva in avvio, con il Dow Jones, che sale dello 0,65%; sulla stessa linea, scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.729,4 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,76%), come l’S&P 100 (0,62%).

A rassicurare i mercati statunitensi,la prospettiva di un accordo tra USA ed Europa volto a scongiurare l’entrata in vigore dei dazi auto imposti dal presidente Trump. L’offerta di una tregua è stata consegnata dall’ambasciatore americano in Germania ai maggiori produttori auto tedeschi, e sembra profilarsi all’orizzonte una soluzione positiva.

Sul fronte macroeconomico, i dati sull’occupazione USA vedono una mercato del lavoro che cresce meno delle attese ed un aumento della richieste di sussidi alla disoccupazione. Si attendono i dati sul PMI dei servizi e le scorte di petrolio settimanali.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti Materiali (+0,85%), Information Technology (+0,81%) e Beni di consumo secondari (+0,60%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Intel (+1,33%), Apple (+1,21%) e United Health (+1,10%). Moderate perdite per General Electric (-2,02%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Micron Technology (+3,22%), Asml Holding N.V. Represents (+2,15%), e Vodafone (+1,87%). Segno meno per Ctrip.com (-1,38%).