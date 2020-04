Antitrust: Wish sotto indagine per alcuni prodotti ingannevoli anti Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – Anche Wish finisce sotto la lente di ingrandimento dell’Antitrust. Lo scorso 31 marzo infatti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio ed un sub-procedimento cautelare nei confronti di ContextLogic Inc, società statunitense proprietaria della nota piattaforma di market place wish.com, e della sua collegata ContextLogic VB che ne gestisce i servizi ai consumatori nel territorio europeo.

Oggetto del procedimento sono le attività di vendita di alcuni prodotti per la prevenzione del contagio dal Virus SARS-CoV-2 che, secondo le specifiche, “fanno espresso riferimento alla possibilità di rilevare gli anticorpi del nuovo coronavirus nel sangue umano, nel siero o nel plasma”. Questo nonostante precise indicazioni delle autorità sanitarie riguardo la non attendibilità degli stessi dispositivi. Le descrizioni di tali prodotti sotto indagine, inoltre, non solo sarebbero in grado di ingannare i clienti, ma anche di porre in pericolo la salute dei consumatori.

Oggetto di verifica dell’Antitrust saranno anche specifici claim che attribuiscono ad alcuni prodotti (principalmente le mascherine filtranti) una specifica efficacia in termini di protezione e/o di contrasto nei confronti del virus Covid-19. Il procedimento aperto nei confronti della delle due società, volto a verificare la responsabilità in qualità di titolari della piattaforma di market place Wish – spiega L’Antitrust – è originato da verifiche effettuate d’ufficio e rientra nella più ampia attività di monitoraggio che l’Autorità sta portando avanti in questa specifica fase di emergenza sanitaria nel settore dell’e-Commerce.