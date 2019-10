Antitrust, sviluppo economia digitale e politica della concorrenza al Convegno Women in Competition

editato in: da

(Teleborsa) – La sede dell’Autorità AGCM ha ospitato nella giornata di ieri, martedì 21 ottobre, il convegno “Women in Competition – Politica Antitrust nell’Era Digitale”, dove si è discusso dello sviluppo dell’economia digitale e delle nuove sfide per la politica della concorrenza e per l’enforcement della normativa antitrust.

In particolare, la raccolta e l’uso dei Big Data e i “mercati senza prezzo” sollevano questioni che si trovano al confine tra antitrust, tutela del consumatore e tutela della privacy; inoltre, la velocità del cambiamento tecnologico rende sempre più complesso l’intervento, non solo delle autorità antitrust, ma anche del legislatore, a fronte dell’esigenza di non scoraggiare l’innovazione ma offrire al tempo stesso una adeguata tutela a consumatori e imprese.

L’evento è stato aperto dal Presidente Rustichelli e ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris, e del Componente Gabriella Muscolo. Andrea Coscelli, CEO dell’autorità di concorrenza del Regno Unito, ha chiuso il convegno.

L’evento è stato organizzato congiuntamente con l’Ambasciata britannica in Italia e la sezione italiana di Women@Competition, un network di professioniste antitrust provenienti da vari ambiti (università, studi legali, autorità di concorrenza, tribunali e imprese).