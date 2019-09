Antitrust sospende vendite ADB Interior se merce non disponibile

editato in: da

(Teleborsa) – L’Antitrust torna sulla questione delle vendite online e sospende l’attività della società ADB Interior Srl, attiva nella vendita online di oggetti di arredamento attraverso il sito internet http://www.adbinterior.it.

Nello specifico, è stato ordinato alla società di sospendere ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili e all’addebito anticipato di corrispettivi per beni che non risultino in giacenza nei magazzini o che non siano comunque pronti per la consegna. Le ADB Interior dovrà comunicare l’avvenuta esecuzione di quanto disposto nel provvedimento di sospensione entro 10 giorni dal suo ricevimento.

L’Authority ha adottato questo provvedimento cautelare per assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo del commercio in rete, come già fatto in passato, per reprimere fenomeni quali la mancata consegna della merce ordinata e regolarmente pagata dai consumatori, gli ostacoli al rimborso delle somme versate e all’esercizio del diritto di recesso, nonché la divulgazione di informazioni false in merito al reale stato degli ordini di acquisto e alle effettive tempistiche di consegna degli stessi.