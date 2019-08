Antitrust, Pro-Gest si riserva azioni dopo multa

editato in: da

(Teleborsa) – In merito all’istruttoria avviata dall’Antitrust, Pro-Gest fa sapere di aver ricevuto all’Autorità una sanzione per 47,5 milioni di euro e di riservarsi azioni a sua tutela.

Il Gruppo affida il suo commento ad una nota, dove si evidenzia che “è stata ricevuta la decisione dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato che ha ritenuto accertata la sussistenza di intese tra i principali produttori nazionali di cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato ed ha irrogato una sanzione di 47,5 milioni di euro a carico di Pro-Gest Spa e delle sue controllate coinvolte nel procedimento”. “Pro-Gest – conclude la nota – prende atto dei contenuti della decisione e, non condividendo parte delle conclusioni del provvedimento, si riserva di adottare ogni iniziativa a tutela delle proprie ragioni“.