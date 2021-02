Antitrust, Prima Assicurazioni: sempre rispettata la legge

editato in: da

(Teleborsa) – Prima Assicurazione risponde all’Antitrust a proposito dell’istruttoria avviata per pratiche commerciali scorrette con una nota specificando che “in merito al comunicato stampa con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato notizia dell’ispezione eseguita in data odierna da parte dei funzionari dell’AGCM presso la sede di Prima Assicurazioni a seguito dell’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Facile.it per presunte pratiche commerciali scorrette, Prima Assicurazioni ha prestato la propria piena collaborazione e si è messa immediatamente a disposizione degli organi preposti. Prima Assicurazioni sottolinea di aver sempre operato nel pieno rispetto della normativa applicabile”.