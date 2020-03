Antitrust oscura sito web per la vendita di falsi test Covid-19

(Teleborsa) –

Il prodotto in questione, spiega in un una nota l’Autorità,come un dispositivo medico diagnostico destinato ad essere, da parte di persone non esperte di test diagnostici, al fine diin maniera rapida ed affidabile l’eventuale contagio da COVID-19. In realtà, ledal professionista sull’efficacia del test, sulla sua destinazione di uso e sul suo carattere sperimentale appaiono, spiega l’Antitrust,

In particolare, le modalità di promozione e vendita del prodotto sono state ritenute dall’Autorità “ingannevoli e aggressive, idonee ad alterare la capacità di valutazione del consumatore” e si accusa il venditore di aver sfruttato l’allarme scaturito dall’emergenza Coronavirus e dalla parallela diffusione di notizie circa le presunte difficoltà di approvvigionamento di “tamponi” da parte delle strutture sanitarie pubbliche.