Antitrust, nessun parere richiesto da MEF su commissioni

(Teleborsa) – “Nessun parere è stato richiesto nelle forme di legge all’Autorità dal ministero dell’Economia in ordine alla possibilità di ridurre le commissioni sui pagamenti con carte di credito e di debito, né, tanto meno il Presidente ed il Collegio si sono espressi in merito a quanto riportato nell’articolo”.

Lo precisa l’Antitrust in merito ad un articolo del Sole 24 Ore, secondo cui il ministero dell’Economia avrebbe chiesto nei giorni scorsi all’Antitrust un parere sulla possibilità di ridurre le commissioni sui pagamenti con carte di credito e di debito senza far incappare gli operatori in contestazioni per pratiche anticoncorrenziali.

Il documento, scrive ancora il Sole, dovrebbe essere pronto nei prossimi giorni, ma già da un primo screening l’operazione non sembrerebbe impraticabile, soprattutto per i pagamenti sotto i 5 euro, per i quali il governo vorrebbe arrivare a un azzeramento.